Antalya'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığın ikinci kez yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığın ikinci kez yargılanmasına başlandı

AA

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü için müebbet hapis cezası kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Antalya'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığın ikinci kez yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü için müebbet hapis cezası kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ömer D. (49) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve avukatları salonda hazır bulunurken, sanık avukatı katılmadı.

Duruşmada, sanık Ömer D. avukat tutmak için süre talebinde bulundu.

Maktul Üzeyir Urey'in eşi Sevim Urey ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Benim yuvam yıkıldı. Onu Allah'a havale ediyorum." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, cezanın "haksız tahrik" indirimi yapılmadan verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran 2021 göğsünden yaralanan Üzeyir Urey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ömer D. tutuklanmıştı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 8 Aralık 2021 tarihinde "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ömer D. verilen karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince, "5 yıldan fazla hapis cezası olması nedeniyle, hüküm duruşmasında sanığın savunmasının zorunlu müdafii huzurunda alınması zorunluluğu gözetilmediği" gerekçesiyle bozulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, İstanbulspor'u yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbulspor'u yenerek deplasmanda ...
Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
YEREL HABERLER Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
Antalya Valisi Yazıcı, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu
Serik'te Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Serik'te Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu ...
Ata öldü, 22 aydır beklenen adli tıp raporu gelmedi
YEREL HABERLER Ata öldü, 22 aydır beklenen adli tıp raporu gelmedi
Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı
Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel saldırı iddiasıyla gözaltı (2)
YEREL HABERLER Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray kafilesi, Alanya'da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi, Alanya'da
Galatasaray, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Alanya'ya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaş'ta iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaş'ta iftar programında ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da devam ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim ...
Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Antalya'da 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı ...
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 ...
Korkuteli'de çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Korkuteli'de çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu ...
Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel saldırı iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER Köpeği aracına bindiren servis şoförüne cinsel ...
Serik'te Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Serik'te Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.