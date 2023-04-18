Antalya'da öğrencilerin tasarladığı "KATRE" isimli elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da lise öğrencilerin 3 yıl önce tasarladıkları ve bu yıl daha da geliştirdikleri elektrikli araç, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yarışacak.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 7 öğrenci, danışman öğretmen Sedat Ünlü ve Mehmet Efe'nin koordinesinde 3 yıldır çalıştıkları projeyi revize etti.

Tüm aksamlarını kendileri tasarlayan öğrenciler, aracın elektronik yazılımını da kendileri yaptı. Su damlası anlamına gelen "KATRE" ismi verilen araç, okulda düzenlenen törenle tanıtıldı.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceğine yönelik yaptıkları çalışmaların umut verici olduğunu söyledi.

Takım çalışmasının bir eserini gördüklerini dile getiren Şahin, "Günümüzde otomotiv sektöründe elektrikli araçlara doğru bir yönelme var. Bütün büyük markalar elektrikli araç konusunda bir çalışma içerisindeler. Ülkemizin de gururu Togg yollarda. Ülkemiz adına gurur verici bir hadise. Bizim gençlerimize fırsat verildiği takdirde neler yapabileceğinin küçük bir örneğini Orhangazi okulumuzun öğrencilerinin yaptığı araçla görüyoruz." diye konuştu.

Şahin, öğrencilere başarılar diledi.

Okul Müdürü Murat Kılıç da aracı, her yıl yenileyerek daha iyi konuma getirdiklerini belirtti.

Her yıl ayrı bir araçla yarışmaya katıldıklarını aktaran Kılıç, "Bu yıl aracımızın ağırlığını azaltarak daha verimli bir hale getirdik. 3 yıldır bu yarışmaya katılıyoruz. Aracımızı daha da geliştirdik. Bu yıl farklı öğrencilerle çalıştık. Bu sayede farklı öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledik. 7 öğrencimizin katkıları ile 3 ayda aracı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Metal Teknolojileri Öğretmeni ve Danışman Öğretmen Sedat Ünlü, bu yıl araçta elektronik olarak çok değişiklikler yaptıklarını ve yarışmadan en iyi sonuçla ayrılacaklarını kaydetti.

Elektronik Öğretmeni Mehmet Efe de elektronik olarak kendilerinden istenen bütün güncellemeleri yaptıklarını anlattı.

Kaymakam Şahin, öğrencilerle aracın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Törene Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de katıldı.

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