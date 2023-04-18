Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı!

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 46 ekip ve 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahtecilik, fuhuşa aracılık, cinsel saldırı, tehdit ve hakaret suçlarından aranan 75 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



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