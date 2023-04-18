Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan jandarma uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde 15 yaşındaki Yusuf Dellal'ı ormanlık alanda öldürdüğü öne sürülen jandarma uzman çavuş M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Yusuf Dellal'ın 16 Ekim 2022'de kız arkadaşı Y.S.Y. ile birlikte annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobille Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana gittiği ve burada marketten aldıkları yiyecekleri yedikleri belirtildi.

Bu sırada elektrikli bisikletle olay yerine gelen sanığın kendisini polis olarak tanıtarak kimlik sorduğu, otomobilde arama yaptığı, daha sonra aracın anahtar ve ruhsatını alarak, "Aşağıda kimlik kontrolü yapıp geleceğim, burada bekleyin" diyerek maktul ve kız arkadaşının yanlarından ayrıldığı aktarıldı.

Maktulün yönlendirmesiyle olay yerinden kaçan Y.S.Y'nin ana yola çıkmak üzereyken sanıkla karşılaştığı ve "Tuvalet ihtiyacımı giderip, geleceğim" diyerek sanığı atlattığı ve daha sonra yolda gördüğü bir araca binerek kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, olay yerine döndükten sonra sanığın tespit edilemeyen sebeple tartıştığı Yusuf Dellal'ı ateş ederek öldürdüğü, ortada delil bırakmamak için maktulün kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Olaydan 9 gün sonra sanığın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Karain Caddesi'nde 34 LCH 30 plakalı aracı park ettiği, yanında bulunan iş yeri arkadaşı S.Y. ile görev yaptıkları Döşemealtı Jandarma Tabur Komutanlığı istikametine gittikleri anlatılan iddianamede, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrolde aracın gerçek plakasının öldürülen Yusuf Dellal'ın annesine ait olan 07 AJC 691 olduğunun, sanığın babasına ait aracın plakasını maktulün kullandığı araca taktığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede, maktul ve kız arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra silah sesi duyarak olay yerine döndüğünü, Yusuf Dellal'ı vurulmuş görünce panikleyerek olay yerinden aracı da alarak kaçtığını söylediği, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı ifade edildi.

- Çaldığı otomobille işe gitmiş

İddianamede ifadelerine yerilen tanık S.Y. ise sanığın 2-3 gündür kendisini evinden aldığını, 25 Ekim 2022'de işe gidecekleri esnada sanığın "Araç takası yaptığını, yeni araçla işe gideceklerini" söylediğini aktardı.

Araca bindiklerinde sanığın kendisine eldiven vererek giymesini istediğini belirten S.Y. "Döşemealtı Cezaevine yakın bir sokakta aracı park etti. Bunun üzerine 'Neden arabayı cezaevine götürmüyoruz.' diye sordum. Sanık da 'Biraz yürüyelim, ayaklarımız açılsın komutanım' dediğini kaydetti.

İddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022 tarihinde giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istedi.

Yusuf Dellal'in ağabeyi ile birlikte olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulmuş halde erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, olay yeri incelemesinin ardından bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Olayla ilgili önce iki ardından bir kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, daha sonra iki şüpheli serbest bırakıldı.





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