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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda bulunan merkez içerisinde tadilat ve teknik alt yapı, çevresinde ise peyzaj çalışmaları yapıldı.

Yenilenen merkez, köy enstitülerinin 83. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 1940 yılında kurulan Aksu Köy Enstitüsü'nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmaları içeren "Aksu Köy Enstitüsü" resim sergisi açıldı.

Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. Adil Türkoğlu "Köy Enstitülülerinden Kent Enstitülerine" konulu konferans gerçekleştirdi.

Sergi, 25 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.









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