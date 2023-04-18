Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.Ş'nin (34) Demirtaş Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.



Belirlenen adrese düzenlene operasyonda M.Ş, gözaltına alındı.



Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.







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