Antalya'da yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen kişi helikopterle kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yapan kişi, düştüğü alandan helikopterle kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağbeli Mahallesi Katiller Tepesi mevkisinde yamaç paraşütü yapan A.R.H, rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek dağlık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AFAD ve ambulans sevk edildi.

Jandarma helikopteriyle düştüğü yerden kurtarılan A.R.H, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen A.R.H'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.



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