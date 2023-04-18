Antalya'da kaçak sigara ve alkol operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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ANTALYA - Antalya'da gerçekleştirilen kaçak sigara ve alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde kaçak sigara ve alkol satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonlarda, 1327 şişe sahte içki, 95 litre alkol, 98 elektronik sigara, 360 paket sigara, 95 puro ve 16 pipo tütünü ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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