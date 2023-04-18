Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 21 ila 23 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.







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