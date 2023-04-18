Antalya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TBMM'de grubu bulanan ve seçime girecek siyasi parti temsilcileriyle seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Onur Temel katıldı.

Vali Yazıcı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde partiler arasında centilmenlik ve demokrasinin taçlanacağı bir ortam olmasını istediklerini belirtti.

Mecliste grubu bulunan ve seçime katılacak partileri davet ettiklerini kaydeden Yazıcı, şunları ifade etti:

"Biz seçimi demokrasinin namusu olarak değerlendiriyoruz. Bunun layıkıyla yapılması lazım. Hassasiyetimiz, sizin halkın iradesi oluşurken yapacağınız propaganda araçlarınızı rahatlıkla kullanıp, halkımıza ulaşmanız ve kendinizi anlatmanızdır. Biz, devlet ve mülki idari amirleri olarak bu hassasiyetle yetiştiriliyoruz. Bu süreç kurallara uyularak yürünecek fakat partilerimizin de birbirlerine olan hoş görüsünü kaybetmemesi lazım."

Demokrasinin olmazsa olmazı ve en önemli göstergesi seçimi sağlıklı, güvenli ve istenilen propagandayı da yapacak şekilde zemin oluşturarak, sandığa gitmeyi istediklerini vurgulayan Yazıcı, sandık günü de halkın güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlayacaklarını aktardı.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından Seçim Güvenliği sunumu yapılarak, il başkanlarının öneri ve talepleri dinlenildi.

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