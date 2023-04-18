POYD üyeleri iftar programında biraraya geldi

ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Ramazan Bayramı tatilinde doluluk oranlarının yüzde 80'lere ulaştığını söyledi.

Atmaca, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'daki otellerde depremzedeleri misafir ettiklerini belirtti.

Otellerde konaklayan depremzede vatandaşların tamamına yakınının geri döndüğünü ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:

"Son iki haftadaki rezervasyon akışımız fena değil. Şu an itibarıyla Ramazan Bayramı doluluklarımız yüzde 80’lere geldi. Özellikle sanatçıların olduğu otellerde doluluk gayet iyi. Şu anki görüntü, özellikle Ramazan Bayramı ve seçimden sonra sektörün gayet iyi olacağı ve iyi bir yıl geçireceğimiz yönünde. 2022'yi geçeceğimize eminim. Antalya'nın en iyi yıl olan 2019'da 15 milyon turist ağırladık. Özellikle seçimden sonraki dönemde çok daha fazla uçak sayısıyla, çok daha fazla yolcuyla hem iç pazarda hem de diğer bütün pazarlarda bu rakamı geçeceğimizi düşünüyorum."

İngiltere'den Polonya'dan artışların yüksek olduğunu ifade eden Atmaca, beklenenin üzerinde bir artış olduğunu vurguladı.

Avrupa pazarının da gayet iyi gittiğini dile getiren Atmaca, "27 Nisan itibarıyla Rusya'dan yavaş yavaş uçuşlar başlıyor. Rusların gelmesiyle biz 2022'yi çok rahat geçeriz. Depremden kaynaklı rezervasyon azlığı gidişatını kesin olarak bayramla birlikte ve seçimin akabinde geçeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, POYD üyelerinden iftar yemeği için toplanan ücretlerin depremzede öğrencilere burs olarak dağıtılacağı bildirildi.





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