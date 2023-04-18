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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Doumbia, Leroy Fer, Lusamba, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 14 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Icardi (Galatasaray), Dk. 17 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe'nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.


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