Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir (Dk. 74 Furkan Bayır), Doumbia (Dk. 74 Balkovec), Leroy Fer, Lusamba, Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 60 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 74 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Gomis), Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 14 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Icardi, Dk. 48 Mertens, Dk. 63 Rashica (Galatasaray), Dk. 17 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yusuf Özdemir, Dk. 55 Doumbia, Dk. 85 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.

90. dakikada Galatasaray'ın orta alandan geliştirdiği atakta Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis'in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.









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