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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

AA

Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk yarıda rakip kalede çok net pozisyonlar üretemediklerini, ikinci yarıda ise sonuca gitmeyi başardıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un ligin zorlu deplasmanlarından biri olduğunu, rakibin takım savunmasını iyi yapacağını düşündüklerini aktardı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Alanyaspor'un bekledikleri gibi ilk bölümde iyi direnç gösterdiğini vurgularken, "Duran toptan golü bulduk ama talihsiz bir penaltıyla rakibimize beraberlik şansı verdik. Devamında top bizdeydi. Oyunu hızlandırmamız gereken dakikalar vardı. İlk yarı rakip kalede çok net pozisyonlar üretemedik. İlk yarının sonunda attığımız ikinci golle soyunma odasına önde girdik." dedi.

İkinci yarıda daha hareketli oynayıp, rakip kaleye şut sayısını artırdıklarını anlatan Buruk, "İkinci yarıda bulduğumuz üçüncü ve dördüncü gol, maçın erken şekilde bitmesini sağladı. Oyuncu değişikliklerimizle maçın sonuna kadar aynı performansı, aynı isteği ve takım disiplinini ortaya koyduk." diye konuştu.

İyi bir maç oynadıklarını ve rakibe çok fazla gol pozisyonu vermediklerini dile getiren Buruk, bütün oyuncularına teşekkür etti.

Alanya'ya geldikleri ilk dakikadan itibaren taraftarların gösterdiği coşkuyla kendilerini maça iyi hazırladığını kaydeden Okan Buruk, "Maça geldiğimizde statta da aynı desteği veren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da da tabii ki aynı sevgiyle maça hazırlanıyoruz. Galatasaray taraftarları dünyanın her yerinde takımına destek veriyor. Oynanan oyundan, alınan skordan mutlular. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onlara yakışan oyunu her geçen gün arttırarak devam etmek istiyoruz. Bugün de önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.


- "Sezona başlarken hedefimiz şampiyon olmaktı"

Bir gazetecinin, takımın şampiyonluk havasına girip germediğine yönelik sorusu üzerine Buruk, yoğun bir maç döneminden geçtiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün oynadık, beş gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Uzun süredir böyle bir temponun içine girmemiştik. Burada ufak tefek darbeler, sakatlıklar oluyor ama genel olarak iyi durumdayız. Şampiyonluk şarkısını da uzun zamandır söylüyoruz. Yani hedefimiz şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz şampiyon olmaktı. Şu anda da hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbol olarak insanların takdirini kazandık. Taraftarlarımız ve oyuncularım maça gelirken bu heyecanı yaşıyorlar. Maçtan sonra da aynı heyecanı taşıyorlar. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Gerçekten birbirlerine olan sevgileri, saygıları, takıma olan bağlılıkları çok önemli, çok değerli. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur."

Buruk, devre arası oyundan çıkan Icardi ile maçta darbe alan Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumları hakkında, "Kerem'e darbe gelmiş ve bu nedenle ayağında ağrı olmuştu. Icardi ayağında bir sertleşme hissetti. Biz de hiç riske etmek istemedik. Devrede onu dışarı aldık. İnanıyorum ki çok önemli bir şeyi yoktur ve hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar bizle beraber sahada olur. Dediğim gibi tedbir amaçlı dışarı aldık. Bir-iki gün içerisinde net olarak durumu ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.


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