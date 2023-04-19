Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kırılgan bir takım olduklarını kaydetti.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öne geçtikleri Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında da çabuk kırılma yaşadıklarını dile getirerek, "Alanyaspor çok kırılgan bir takım. Bugün direncimiz yüksekti. Bir yere kadar bu direncimizi kullandık. Özellikle 1-1 sonrasında 2-1 geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Ancak üçüncü gol sonrası yine aynı senaryo gerçekleşti." dedi.

Alanyaspor'un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Sezon başından beri istenilen düzenin bir türlü kurulamaması, bu gibi sonuçlara neden oluyor. Bazen iyi oyunculardan kurulu olursunuz ama takım olamazsınız. Sanıyorum bu sorunu önümüzdeki iki-üç maç içinde çözüp, bir an önce takımın gerçek yerini bulmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapabilecek güçte oyuncularımız var. Oyuncularımızla buluşup, yarından itibaren bu süreci başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.





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