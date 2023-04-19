Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'u rakip sahada 4-1 yenen Galatasaray'ın kulüp başkanı Dursun Özbek, mevcut puan avantajına rağmen şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Özbek, maç sonu stat çıkışında yaptığı açıklamada, güzel bir oyunla galip geldiklerini dile getirdi.



Şampiyonluk yarışının devam ettiğini aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Son haftalara girdik. Yarış gittikçe kızışıyor. Galatasaray da yarışı en iyi şekilde bitirmek için sahada performansını en iyi şekilde yükseltiyor. Güzel bir oyun oldu. Ben oyuncularıma ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bir maç seyrettirdiler." dedi.

Bir gazetecinin, kalan maçların çoğunun İstanbul'da olmasıyla ilgili ne düşündükleri sorusuna Özbek, kendileri için İstanbul ya da deplasmanın çok fark etmediğini belirterek, "Bizim deplasman puan ortalamamıza bakarsanız 2.4 yada 2.5 civarında. Bugün gördünüz. Alanyaspor güçlü bir takım. Ona karşı da rahat bir galibiyet aldık." yanıtını verdi.



Performansıyla dikkati çeken isimlerden Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda başkan Özbek, transfer sezonunun başlamasına daha zaman olduğunu hatırlatıp, "Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarına da değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Lig bitmeden şampiyonluk havasına girmek son derece yanlış. Bugün dikkat ederseniz son derece ciddi ve dikkatli bir oyun oynadık. Son ana kadar böyle götüreceğiz. En önemli haftalara giriyoruz. Ligin sonuna kadar aynı dikkati göstererek, aynı performansla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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