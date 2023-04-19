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Konyaaltı Belediyespor, EHF Kupası'nı Antalya'ya getirmek istiyor

AA

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kupası'nı Antalya'ya getirmek istiyor

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonmano Atletico Guardes takımıyla karşılaşacak Konyaaltı Belediyespor Kadın Takımı'nın hedefi kupayı Antalya'ya getirmek.

Rize Pazarspor'un Hentbol Süper Lig'e katılma hakkının alınmasıyla 3 yıl önce kurulan Konyaaltı Belediyespor, bu sezon katıldığı EHF Kupası'nda finale kalarak ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Yarı finalde Slovakya temsilcisi MKS IUVENTA Michalovce'yi saf dışı bırakarak finalde İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımıyla eşleyen Antalya ekibi, ilk maçını 29 Nisan’da deplasmanda, ikinci maçını ise 6 Mayıs'ta Antalya'da oynayacak.


- Ünsal: "Antalya bu finali 3. kez oynayacak"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine, Antalya'nın kadın hentbolunda önemli başarılara imza atmış, önemli oyuncular yetiştirmiş bir il olduğunu söyledi.

Ünsal, yıldız ve genç milli takımda oynama ihtimali yüksek iyi bir altyapı olması nedeniyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e giderek, "Kadın Hentbol Takımı kurabilir miyiz?" diye sormasının ardından Rize Pazarspor'un yarışma hakkını alarak Süper Lig'e katıldıklarını hatırlattı.

İlk sene hedeflerinin ligde kalmak, ikinci sene de Avrupa Kupaları'na katılma hedeflerine ulaştıklarını ifade eden Ünsal, "Bu sene hem Avrupa'da hem Türkiye'de şükürler olsun ki hedeflerimize bir bir ulaştık. Şu anda Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda final oynuyoruz. Antalya bu finali üçüncü kez oynayacak. Türk kadın hentbol tarihinde hiç Avrupa kupası kazanamadık. Konyaaltı Belediyespor bunu başaracak. Masumların sesi olan mavi kelebekler Avrupa kupasını inşallah Antalya'ya getirecek." dedi.


- "Kupaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum"

Antrenör Ünsal, henüz çok yeni bir takım olduklarını, bu yüzden tesis bakımından birtakım sıkıntıları olmasına karşın, yönetim ve kadro olarak planlı bir şekilde 3 yılda bu noktalara ulaşmayı başardıklarını belirtti.

Hentbolda 40 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Ünsal, "Bu sefer kupaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. 'Antalya'ya eninde sonunda bu kupa gelecek' dedim. 'Bu kupa gelene kadar mücadelem sürecek' dedim. İnşallah bu kez başaracağız." diye konuştu.


- "İkinci maçın Antalya'da olması bizim için bir avantaj"

Finalde karşılaşacakları İspanyol Club Balonman Atletico Guardes'in 2 yıl önce dünya şampiyonu olduğunu vurgulayan Ünsal, her iki takımında hak ederek finale yükseldiğini söyledi.

Ünsal, rakipleriyle güçlerinin birbirlerine denk olduğunun altını çizerek, "Birinci maç deplasmanda olacak. İkinci maçın Antalya'da olması bizim için bir avantaj. Deplasmanda gerçekten çok ciddi bir seyirci taraftarının önünde, çok baskı altında, ciddi bir kamuoyu önünde sınavlar veriyoruz. Orada bayrağımızı dalgalandırıyoruz. İnşallah Antalya halkı da bir Türk takımının ilk defa Türkiye'ye kupa getirmesine yardımcı olacak. Onları o gün salonda bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Janeska: "Tarih yazacağız"

Takım kaptanı Kuzey Makedonyalı Monika Janeska ise Türk takımlarının daha önce bu kupada 3-4 kere final oynadığını ancak kupayı kazanamadığını vurgulayarak, "Tarih yazacağız. Bu sene kupayı Konyaaltı'na getireceğiz. Her maçı savaşarak kazandık. Çok mutluyum. Kupayı almak bütün takımın hayali." dedi.

Oyunculardan Döne Gül Bozdoğan da finale zor maçlar oynayarak çıktıklarını belirterek, "O yüzden finali kolay kolay kaybetme niyetimiz yok. Gerçekten güzel hazırlanıyoruz. Çok da istiyoruz. Kendi adıma ilk defa Avrupa finali oynayacağım. O yüzden de çok heyecanlıyım. Herkesi bizi desteklemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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