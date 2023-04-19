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Seralarda yetişen erkenci karpuz, raflarda yerini almaya başladı

AA

Seralarda yetişen erkenci karpuz, raflarda yerini almaya başladı

ANTALYA (AA) - Yıllık ortalama 4 milyon dolarlık karpuz ihracatının yapıldığı Antalya'da, daha erken dönemde ürün elde etmek amacıyla seralarda karpuz ekimi yaygınlaşıyor.

Örtü altı tarımda lider konumda bulunan kentte, ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. 12 ay tarım yapılabilen Antalya'da, seralarda üretilen erkenci karpuzlar da raflarda yerini almaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde seralarda hasat edilen ürünler hem iç piyasada hem de yurt dışında satılıyor.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Antalya'nın, Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yüzde 10'unu karşıladığını ve Adana'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Karaca, yaklaşık 58 bin dekar alanda karpuz üretiminin yapıldığını ve bunun 11 bin dekarının örtü altında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıl başında dikilen fidelerin ürün vermeye başladığını aktaran Karaca, "Özellikle cam seralarda çok önceden ürün elde ediyoruz. Türkiye'nin en erkenci karpuzu Serik bölgemizden tüketicilere sunuluyor. Erkenci karpuzda üreticiler daha fazla gelir ve yüksek verim elde ediyor. Bu açıdan daha avantajlı." diye konuştu.

Bu yıl 200 bin tonu Serik'ten olmak üzere toplamda 370 bin ton karpuz üretimi beklendiğini ifade eden Karaca, kentte açık alanlarla birlikte sonbahara kadar karpuz üretiminin devam edeceğini bildirdi.

- Turfanda karpuz, verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor

Serik ilçesinde karpuz üretimi yapan İsmail Uysal da ilk tohumları ocakta diktiklerini ve ilk karpuzları toplamaya başladıklarını söyledi.

Seralarında 8 ton ürün beklediklerini dile getiren Uysal, "Şu anda karpuzun kilosunu 15-20 lira arasında satıyoruz. Fiyatlar yüzümüzü güldürüyor. Erken ürün yetiştirebilmek için kışın serada soba yaktık. Gayretlerimizin, çabalarımızın meyvesini aldık. Hasadını yaptığımız bu karpuzlar iç pazara ve yurt dışına gidecek." dedi.

Üreticiden karpuz alıp, pazarlara sunan Mehmet Yörük de üreticilerin bu yılki ürünlerden memnun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl hasat güzel. Erkenci karpuz hem üreticilerin hem de ihracatçıların yüzünü güldürecek." diye konuştu.

Aksu ilçesinde üretim yapan Hasan Çetin de cam seralarda yetişen karpuzların sofralara sunulmaya başlandığını dile getirdi.

Karpuz hasadının geçen yıla göre bu yıl daha erken olduğunu aktaran Çetin, "Verimden memnunuz, 3 bin metrekarelik seramızdan 15 ton karpuz hasat etmeyi planlıyoruz. Antalya'da yetiştirilen karpuz, İran'dan getirilen karpuzlara göre daha lezzetli ve kaliteli. Bu açıdan Antalya karpuzu yurt dışında da tercih ediliyor." dedi.

Çetin, Antalya Toptancı Hali'ne götürülen ilk karpuzların kilosunun 20 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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