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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da içinde "ceset" olduğu düşünülen battaniyeden "cansız manken" çıktı

AA

Antalya'da içinde "ceset" olduğu düşünülen battaniyeden "cansız manken" çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, yol kenarında ceset ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, battaniyeye sarılı "cansız manken"le karşılaştı.

Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çalışma yapan belediye görevlileri, yol kenarına bırakılan battaniyenin içinde ceset olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alanı güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, oluşturdukları paravan içinde battaniyeyi açtı. Battaniyeden cansız manken çıktığını gören polisler gülümsedi.

Bir polis memuru, battaniyeyle kucakladığı cansız mankeni ekip aracına götürdü.

Bu arada, bölgede yapılan araştırmada bir kimlik kartı bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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