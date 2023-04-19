Kaş Kınık Millet Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde yapımı devam eden Kınık Millet Bahçesi projesi çalışmalarında sona gelindi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Millet Bahçesi'nde çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İlçeye güzel hizmetler, donatılar kazandırdıklarını ifade eden Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla Millet Bahçesi’nin cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Yüklenici firma yetkilileri, Millet Bahçesi'nde yapım çalışmalarında son aşamaya yaklaşıldığını, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98’e ulaştığını bildirdi.



Kaş Kınık Millet Bahçesi projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edildi. Millet Bahçesi, Kınık Mahallesi’nde Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bin 511 metrekare alan üzerine kuruldu.

Proje kapsamında Millet Bahçesi’nde sulama sistemi, su deposu, basketbol ve voleybol sahası kuruldu. Yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının betonları dökülerek, taş kaplaması yapıldı. Çocuk oyun grupları, kamelyalar ve oturma noktalarının yer aldığı alanda, peyzaj çalışmaları çerçevesinde 5 bin bitki dikildi, 35 bin metrekare çim kullanıldı.

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