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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında konuştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TİKA eliyle ecdat yadigarımızın restorasyonunda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçemizin dünyaya öğretilmesinde, tanıtım müşavirlerimizle ülkemizin turizm potansiyelinin dünyanın her yere tanıtılmasında, yurt dışına kaçırılmış eserlerin ülkemize getirilmesinde, kazı ve restorasyon faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özel bir coğrafi ve jeopolitik konumunun bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan özel konumu sayesinde adeta açık hava müzesi gibi olduğunu belirten Çavuşoğlu, böyle bir coğrafyada yaşamanın ciddi sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının hassasiyetle ayağa kaldırıp koruduğu mirası el birliğiyle tüm dünyaya tanıttıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile farklı alanlarda dünyanın dört bir yanında işbirliği içerisinde çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "TİKA eliyle ecdat yadigarımızın restorasyonunda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçemizin dünyaya öğretilmesinde, tanıtım müşavirlerimizle ülkemizin turizm potansiyelinin dünyanın her yere tanıtılmasında, yurt dışına kaçırılmış eserlerin ülkemize getirilmesinde, kazı ve restorasyon faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

- "UNESCO ile ilişkilerimizin en aktif dönemini geçiriyoruz"

Tarihi ve kültürel zenginlikleri UNESCO'da tescil ettirmeye devam ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "2021'de Arslantepe Höyüğü'nü Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli çalışmaları ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıt ettirdik. Kayıtlı sayımız böylelikle 19'a ulaştı. Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne çay kültürünü ekleyerek unsurlarımızın sayısını 25'e çıkardık. UNESCO ile ilişkilerimizin en aktif dönemini geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

UNESCO'da çeşitli görevler yürüttüklerini, UNESCO Dünya Miras Komitesi Üyeliği için de 2023-2027 dönemi için adaylık kampanyası yürüttüklerini aktaran Çavuşoğlu, bu durumun Türkiye'nin küresel diplomasinin her alanında bulunduğu gibi kültürel diplomaside de önder aktörlerden olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem vesilesiyle bir burukluğumuz var ama Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını da özellikle yılın ikinci yarısında coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını da Türkiye Yüzyılı yapmak için el ele, omuz omuza hep birlikte çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle saygı ve şükranla yad ediyoruz."

Hariciye Teşkilatı'nın kuruluşunun 500. yılını da kutlayacaklarını anımsatan Çavuşoğlu, "köklü bir devlet geleneği" derken bunu geçmişlerine güvenerek söylediklerini kaydetti.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuğba Vural Çokal da katıldı.

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