Antalya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu.

Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Muratpaşa Cami'nin avlusundaki bankta bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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