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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Side Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısında konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Side Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Arkeolojiyi kültür ve sanatla birleştirerek daha sürdürülebilir, daha tabana yayılmış bir halde vatandaşımızın, sektörün hizmetine sunmuş oluyoruz. Hem sezonu uzatıyoruz, hem de nitelikli istihdamı kazanmış oluyoruz. Önemli olan 12 ay turizm yapıp nitelikli turizm gelirlerini vatandaşımız ve sektörümüz için artırabilmek." dedi.

Ersoy, Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak bugüne kadar birçok kültürel miras projesine imza attıklarını ve en çok yoğunlaştıkları destinasyonlardan birinin Antalya olduğunu söyledi.

Side kazılarının 75'inci yılının kutlandığını belirten Ersoy, Side'nin anıtsal yapıların yanı sıra Türkiye'nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Ayrıca Side'nin Antalya'nın ve Türkiye'nin planlanmış ilk ve en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Side'de markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Ersoy, Side'nin koruma ve kullanma dengesi içinde ziyaretçileriyle buluşturacak kültürel mirası, doğal güzellikleri ve peyzaj unsurlarıyla bir bütün halinde önemli bir destinasyon olduğunu işaret etti.

Tarihi alanda Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde parsel kazıları yürüttüklerini belirten Ersoy, "Kentsel ve üçüncü derece sit alanı bölgesinde parsel mülkiyeti bulunan vatandaşların desteğiyle bu parsellerde kazı çalışmaları, ardından koruma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Sonrasında ise parsel sahipleri, koruma imar planının öngördüğü ve Koruma Kurulunun onay verdiği projeler doğrultusunda, parselleri üzerinde yaşanabilir, kullanılabilir yapılar inşa edebiliyor" diye konuştu.

Ersoy, Side'de yürütülen bu çalışmaların, kent arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi bakımından örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde bugüne kadar yaklaşık 52 dönüm alanda kazı çalışmaları yapıldığını aktaran Ersoy, Side'nin en kısa sürede tam anlamıyla bir kültürel miras destinasyonu haline geleceğini kaydetti.

-"14 noktada kazı ve onarım çalışmaları yapıldı"

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmalarla bir yandan koruma kullanma dengesi çerçevesinde vatandaşın kültürel mirasla iç içe yaşamasını, bir yandan da Side'ye olan ilgiyi ve turist akışını hızlandıracaklarını ifade etti.

Kasım 2022'den bu yana 14 noktada kazı ve onarım çalışmaları yaptıklarını ve bunlar için yaklaşık 81 milyon lira ödenek aktardıklarını belirten Ersoy, Side'de ören yeri sınırını belirleyip ziyaretçiler için güvenli ve aydınlatılmış bir ziyaret güzergahı oluşturduklarını, tek bir biletle antik kenti, antik tiyatroyu ve Side Müzesi'ni ziyaret edilebilir hale getirdiklerini vurguladı.

Ersoy, antik kent merkezinden uzakta olmayan bir alan belirleyerek modern ama antik kent siluetiyle yarışmayan yeni bir müze yapmayı da planladıklarını bildirdi.

Daha sonraki süreçte Side Antik Tiyatrosu'nun restorasyonunu tamamlayacaklarını anlatan Ersoy, bunun dışında Side'nin en önemli yüzü Apollon Tapınağı ve liman bölgesini ayağa kaldırma projesini hayata geçireceklerini söyledi.

- Kültürel mirasla sürdürülebilir turizm

Ersoy, Side'ye Türkiye'nin en güzel manzaralı kültürel miras kütüphanesi de kazandıracaklarını ifade etti.

Turizmde güvenli ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerine değinen Ersoy, "Arkeolojiyi, kültür ve sanatla birleştirerek daha sürdürülebilir, daha tabana yayılmış bir halde vatandaşımızın, sektörün hizmetine sunmuş oluyoruz. Hem sezonu uzatıyoruz, hem de nitelikli istihdamı kazanmış oluyoruz. Önemli olan 12 ay turizm yapıp nitelikli turizm gelirlerini vatandaşımız ve sektörümüz için artırabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlikle ilgili bir diğer önemli kriterin, gastronomi ve gastronomide yerel ürünlerin kullanımı olduğunu dile getiren Ersoy, bu alanda da önemli yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Gastronomi konusunda geçen sene çok önemli adımlar attıklarını ve Michelin Rehberi'ne İstanbul'un eklendiğini hatırlatan Ersoy şöyle devam etti:

"Diğer turizm destinasyonlarımızı da bu rehbere dahil etmek için çalışıyoruz. İnşallah bu sene en az 2 destinasyonumuzu, sonrasında da bir iki destinasyonu da dahil ederek minimum 5 destinasyonu bu rehbere dahil edilmesini sağlayacağız. Muğla, Bodrum, İzmir gibi, Antalya'dan da çok umutluyum, inşallah dahil edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'nın kazı çalışmaları hakkında bilgi verdiği programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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