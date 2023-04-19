TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 18 sporcu mücadele etti.

Final raundunun sonunda, erkeklerde A kategorisinde Olympos Golf Kulübünden Kadirhan Yener, 223 gross skorla birinci oldu.

Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan, 227 gross skorla ikinci sırayı alırken, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli de 235 gross skorla üçüncü sırada kendisine şer buldu.

Kadınlarda Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp, 215 gross skorla birinciliği elde etti. Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 217 gross skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Demir 230 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.





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