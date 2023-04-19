Antalya'da tüfekle vurulan genç öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı tarafından kazayla av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Elikesik Mahallesi'nde avlanmak için ormanlık alana giden K.G. (13) ile H.G. (12) şakalaşmaya başladı.

K.G'nin elindeki av tüfeğinin aniden ateşlenmesi sonucunda saçmalar H.G'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. H.G'nin cenazesi, Alanya Belediye morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, K.G'yi av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.





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