Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara ilişkin "Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık, dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat yangınında olduğu gibi deprem bölgesinde de evleri en kısa sürede yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türk asrı olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türk'ün kutlu yürüyüşünde artık şahlanış döneminin başladığını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyadan önde bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "21 yıl önce savunma sanayisinde dışa muhtaçtık. Cumhurbaşkanının korumalarının silahını bile vermediler. Şimdi tabancanın da SİHA'nın da uçak gemilerinin de kızıl elmanın da en iyisini biz yapıyoruz." dedi.

Programa Togg ile geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Otomobil üretemez dediler, ürettik. Milli muharip uçağı için de 'üretemez' dediler, ilk uçuşunu yaptı. Ne istiyorsak yapıyoruz. Sahaya inmek gerekiyorsa sahada gereğini yapıyoruz. Masada da sahada da güçlüyüz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye artık güçlü, küresel bir aktör oldu." diye konuştu.

- "Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk"

Karadeniz'de bulunan doğal gazı da sisteme bağlayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuz stratejik projelerle vizyonla bunu başardık. Cumhur İttifakı zorlukların üstesinden beraber gelmek için kuruldu. Bugüne kadar her engeli aştığımız gibi yine aşacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada çatışmaların, kavgaların olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada terör, İslam düşmanlığı var. Bunlarla en güçlü şekilde mücadele eden Türkiye. Cumhurbaşkanı'mız olmasaydı tahıl anlaşması imzalanır mıydı? İki tarafı bizden başka bir araya getirebilen oldu mu? Çünkü biz dengeli politika izliyoruz. Azerbaycan'a topraklarını alırken destek verdik. Depremde ilk gelen, son giden ülke Azerbaycan oldu. 'Maalesef Azerbaycan'a destek verdik' diyenleri, bu millet iktidar yapmaz. 'Savunma sanayisine dokunacağız' diyenlere bu millet oy vermez."

Ülkenin menfaati için denge politikası izlediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz niye savaşın bir tarafı olalım. 'Ama biz taraf tutacağız, dengeyi bozacağız' diyenler iktidara geldiği zaman ülkeyi savaşa da sokar. O zaman Manavgat'a turist gelir mi? Ticaret yapabilir miyiz? Ben niye katılayım yaptırımlara? Bu Birleşmiş Milletler kararı değil ki. Niye başkalarının peşinden, aldıkları kararı benimsemesem de koşayım? Artık Türkiye oyun kurucu. Başkalarının kurduğu masalarda piyon değil. Masayı kuran bir ülke. Yeri geldiği zaman oyun kurulduysa oyunu bozan, masayı başlarına deviren bir ülke olduk. Başkaları aferin diyecekmiş. Biz birilerine yaranmak için mi yaşıyoruz? Birileri aferin desin diye mi politika yapıyoruz? Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız? Bu millet 'FETÖ'cüleri, PKK'lıları tekrar devlet kadrolarına getireceğiz' diyenlere oy verir mi? Vermez. '28 eyalete böleceğiz' diyenlere millet oy verir mi? Bunları kendileri söylüyorlar. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara milletimiz bu ülkeyi emanet etmez."

- "Oldukları yerlerde ateşkes garantiye alınıncaya kadar kalsınlar"

Sudan'daki ordu ile HDK arasındaki çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İki taraf da bizim kardeşimiz. Neden burada taraf tutalım? Her iki tarafla da çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı vekili ile de HDK komutanı ile de görüşüyoruz. Savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer, yarın tutulacak. Çünkü yarın arife, ertesi gün bayram. Vatandaşlarımıza da çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde ateşkes garantiye alınıncaya kadar kalsınlar. Yeme, içme ne ihtiyaçları varsa büyükelçiliğimize bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz. Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık, dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye güvenilir bir ülke"

Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin, vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesi için kendilerinden yardım istediğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Neden biliyor musunuz? Pandemi döneminde 145 ülkeden 100 bin vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik. Afganistan'da Taliban gelince büyük panik vardı. Sadece kendi vatandaşlarımızı değil birçok ülkenin vatandaşını tahliye ettik. Ukrayna savaşında soydaşlarımızı burnu kanamadan ülkemize getirdik de ondan. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke. Deprem oldu, Japonya Dışişleri Bakanı ardı. 'Irak-İran Savaşı'nda Tahran'dan bizim vatandaşlarımızı kurtardınız. 12 sene önceki depremde ilk gelen siz oldunuz. Bunu unutmayız.' dedi. En büyük destek vatandaş bakımından Japonya'dan geldi. Türkiye her zaman darda kalanların yanında olmuş bir ülkedir."

Dünyada güç yarışlarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin vizyonunu kaybettiğini, BM'nin yetersiz olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Türkiye gibi önemli ülkelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, ardından ilçede düzenlenen ve depremzedelerin de katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da ormanlık alanda gömülü 8 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda gömülü 8 kilo 420 gram ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar verdi:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar ...
Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini 
YEREL HABERLER Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini 
Antalya'da tüfekle vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Antalya'da tüfekle vurulan genç öldü
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi ...
Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Ramazan Bayramı ...
TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı ...
Vali Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
(son dakika) Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı. 
YEREL HABERLER (son dakika) Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı. ...
İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katili, 1 ay sonra yakalandı
YEREL HABERLER İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katili, 1 ay sonra ...
Antalya'da iş kadınını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da iş kadınını öldürdüğü öne sürülen zanlı ...
Antalya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Side Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Side Kültürel Miras ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Side Kültürel Miras Projesi tanıtımında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Side Kültürel Miras ...
TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi 4'üncü ayak müsabakası sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi 4'üncü ayak ...
Kaş Kınık Millet Bahçesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Kaş Kınık Millet Bahçesi çalışmalarında sona ...
Antalya'da içinde "ceset" olduğu düşünülen battaniyeden "cansız manken" çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da içinde "ceset" olduğu düşünülen ...
Örtüye sarılı ceset sandılar; kadın maketi çıktı
YEREL HABERLER Örtüye sarılı ceset sandılar; kadın maketi çıktı
Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, ...
Seralarda yetişen erkenci karpuz, raflarda yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Seralarda yetişen erkenci karpuz, raflarda yerini ...
15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubaya, ağırlaştırılmış müebbet talebi (2) / Düzeltme ile yeniden
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubaya, ...
15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubaya, ağırlaştırılmış müebbet talebi/ Düzeltme ile yeniden
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubaya, ...
Konyaaltı Belediyespor, EHF Kupası'nı Antalya'ya getirmek istiyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyespor, EHF Kupası'nı Antalya'ya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.