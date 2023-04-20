Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 52 gün görevde kaldı
Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli'nin yerine 27 Şubat'ta 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Ersun Yanal, 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşaması sonrası görevinden alındı.
Yanal, ligde son oynanan Galatasaray maçındaki 4-1'lik yenilginin ardından, 52 gün görev yaptığı Alanyaspor'dan ayrıldı.
Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i evinde 1-0 mağlup eden Yanal, daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanında 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Giresunspor deplasmanından alınan 2-2 beraberliğin ardından Antalyaspor'a deplasmanda 3-1, evinde de Galatasaray'a 4-1 kaybeden tecrübeli çalıştırıcı, görevini bırakmak durumunda kaldı.