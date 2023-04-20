Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, 25 Nisan'da bu sezon son kez beğeniye sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikal, Cem İdiz'in besteleriyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.



Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konuldu.

Antalya DOB korusu şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlanan eserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek.

Başkemancılığını Fahrettin Arda'nın üstlendiği eğlenceli müzikalde, dekor Özgür Usta, kostümler Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perdelik eserde, "Kanlı Nigar"ı Emel Öziş, "Hamdi"yi Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Arzu Yaman, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Dağhan Ergün, "İhtiyar" rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilir.

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