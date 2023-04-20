Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri devam ediyor.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katılıyor.
Kupanın üçüncü gününde, klasik yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda takım elemeleri yapıldı.
Klasik yay erkekler elemelerinde Slovenya, Hollanda'yı 5-3 skorla yenerek, bronz madalya kazandı. Kadınlarda da İspanya'ya 6-2 üstünlük sağlayan Fransa bronz madalya elde etti.
Bu kategorilerde altın madalya müsabakaları hafta sonu yapılacak.
Makaralı yay kategorisinde bireysel eleme turlarıyla devam eden organizasyon, 23 Nisan'da sona erecek.