Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı binasının açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çok daha güçlü hale geldiğini belirterek, "Hayal edilemeyenleri yaptık." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar çiftçi ve çiftçi temsilcilerinin talep, önerileri doğrultusunda destek programlarının belirlendiğini söyledi.

Son 21 yılda her alanda olduğu gibi tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "21 yılda katettiğimiz mesafede milletimizin her bir ferdinin ve çiftçilerimizin alın teri, emeği vardır. Bu çabalar sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük kalkınma hamleleriyle karşılaştık, tanıştık." dedi.

Desteklerin sadece üretime ya da girdi maliyetinin düşürülmesine yönelik olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, tarım arazilerinin toplulaştırılması projesiyle tarım arazilerinin bölünerek yok olmasını engellediklerini kaydetti.

Tarımda üretimin ve gelirin de arttığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tarımda 2002-2003 yılında 37 milyar liralık bir hasıla elde ediyormuşuz. Geçen sene 407 milyarın üzerine çıktık. Yani 11 kat artış var. Tabii bunda Antalya'mızın ve Alanya'mızın da önemli katkısı var. 2022 yılında Antalya genelinde 267 milyon lira çiftçimize bitkisel ve hayvansal üretim desteği sağlamışız. Yine Alanyalı hemşehrilerimize de 13 milyon liradan fazla destek sağlamışız. Genç çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz, hibe desteği veriyoruz."

Çavuşoğlu, tarım alanında ihracat rakamlarının da yüz güldürecek nitelikte arttığını bildirdi.

- "Hayal edilemeyenleri yaptık"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri hatırlatan Çavuşoğlu, devlet, millet el birliğiyle yaraların sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz binden fazla evin inşaatı başladı, köylerde müstakil ev yapıyoruz. Manavgat'ta olduğu gibi. Çok hızlı çalışıyoruz. Yaralarımızı beraber sararken Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını da hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda kazandırdığımız eserlerle çok daha güçlü olduk. Hayal edilemeyenleri yaptık. Katbekat fazlasını yaptık. Bunu söylerken geçmişte bir kavgamız, bir hesabımız yok. Rakamlarla konuşuyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki ticarette merkez, enerjide küresel bir aktör haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin dış politikada da güçlü konuma ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşında bizden başka dengeli, objektif, ilkeli, her iki tarafla görüşebilen ülke var mı, Cumhurbaşkanımızdan başka bu süreçte sonuç alan var mı? Biz olmasak tahıl anlaşması imzaya alınır mıydı? Dünyayı gıda krizinden kurtardık. Dünyadaki her bir haneye katkımız var. Biz bu denge politikasını bozamayız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, açılış sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

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