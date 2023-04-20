Antalya'da arkadaşını av tüfeğiyle kazayla öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanda av tüfeğiyle şakalaşırken arkadaşını vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Elikesik Mahallesi'nde dün avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı 12 yaşındaki H.G'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan K.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

H.G. ile K.G. dün avlanmak için gittikleri ormanda av tüfeğiyle şakalaşırken, K.G.'nin elindeki av tüfeğinin aniden ateşlenmesi sonucunda saçmalar H.G'ye isabet etmiş, başından vurulan çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.



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