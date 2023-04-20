24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Antalya Çocuk Festivali"nin 24'üncüsü 5 ülkeden 300 çocuğun katıldığı sevgi kortejiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Folklor Müzik Gençlik Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında, çeşitli ülkelerinden çocuklar bir araya geldi.

Festivalin açılışındaki kortej yürüyüşüne, Ukrayna, Litvanya, Estonya, Kazakistan ve Türkiye'den 10 farklı dans grubunda yer alan 300 çocuk katıldı.

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan kortejde, birbirinden renkli giysileriyle vatandaşları selamlayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortejin ardından çocuklar, alandaki sahnede kültürel danslardan oluşan gösteriler sergiledi.

Festival, 23 Nisan'da düzenlenecek gala programıyla sona erecek.





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