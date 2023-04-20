24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı

AA

24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Antalya Çocuk Festivali"nin 24'üncüsü 5 ülkeden 300 çocuğun katıldığı sevgi kortejiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Folklor Müzik Gençlik Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen festival kapsamında, çeşitli ülkelerinden çocuklar bir araya geldi.

Festivalin açılışındaki kortej yürüyüşüne, Ukrayna, Litvanya, Estonya, Kazakistan ve Türkiye'den 10 farklı dans grubunda yer alan 300 çocuk katıldı.

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan kortejde, birbirinden renkli giysileriyle vatandaşları selamlayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortejin ardından çocuklar, alandaki sahnede kültürel danslardan oluşan gösteriler sergiledi.

Festival, 23 Nisan'da düzenlenecek gala programıyla sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da arkadaşını av tüfeğiyle kazayla öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da arkadaşını av tüfeğiyle kazayla öldürdüğü ...
AK Parti İl Başkanı Çetin'den Kırcami açıklaması:
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çetin'den Kırcami açıklaması:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı binasının açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası ...
Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor
Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" ...
Phaselis'teki 2 halk plajı projesinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
YEREL HABERLER Phaselis'teki 2 halk plajı projesinde mahkeme ...
Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki Hasan, öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki ...
Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ilerledi
YEREL HABERLER Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ...
İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya satışta
YEREL HABERLER İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya ...
Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da konuştu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim ...
Antalya'da ormanlık alanda gömülü 8 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda gömülü 8 kilo 420 gram ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar verdi:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar ...
Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini 
YEREL HABERLER Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini 
Antalya'da tüfekle vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Antalya'da tüfekle vurulan genç öldü
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi ...
Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Ramazan Bayramı ...
TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı Antalya'da tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4. ayağı ...
Vali Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
(son dakika) Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı. 
YEREL HABERLER (son dakika) Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.