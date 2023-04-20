Antalya'da çardakların bulunduğu sahilde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesi sahilinde çıkan yangında 4 çardak kullanılamaz hale geldi.

Kumköy Sahili'nde çardakların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle farklı noktalarda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 çardak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.