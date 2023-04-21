Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bayram namazının ardından konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerektiğini belirterek, "Yakınlarını kaybettiler. Evleri yıkıldı. Şehirlerini terk ettiler. Hepimiz için buruk bir ramazan geçti. Buruk bir bayram ama dayanışmayla inşallah bugünleri de aşacağız." dedi.

Çavuşoğlu, bayram namazını Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı. Camidekilerle bayramlaşan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Meydandaki vatandaşlarla da bayramlaşan ve sohbet eden Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm milletin ve Müslümanların Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik etti.

Çavuşoğlu, "Buradaki vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bayramlaştık. Biraz sonra depremzede kardeşlerimizle bayramlaşacağız. Farklı ilçelerde, Antalya merkezde bugün akşama kadar bayramlaşacağız." dedi.

Bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Yakınlarını kaybettiler. Evleri yıkıldı. Şehirlerini terk ettiler. Hepimiz için buruk bir ramazan geçti. Buruk bir bayram ama dayanışmayla inşallah bugünleri de aşacağız. Bir kere daha Ramazan Bayramı'nı tüm milletimizin tebrik ediyorum. İnşallah vatanımız, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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