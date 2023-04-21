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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da bayramlaşma töreninde konuştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da bayramlaşma töreninde konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini belirterek, "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamadığını söyledi.

Bu coşkunun aslında bir mesaj olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim. 14 Mayıs öncesi sadece teşkilatlarımız değil tüm Alanyalı hemşerilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi." diye konuştu.

- "Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz"

Yaşanan büyük afet nedeniyle bu bayramda buruk olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, depremin ilk anlarından itibaren depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Yaralarını beraber sardıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayramda da Alanyalılar olarak, Antalyalılar olarak Alanya ve Antalya'daki depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Depremin başından bu yana bölgemize gelen depremzede kardeşlerimize öyle bir sahip çıktınız ki kendilerini evinde hissettirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Biz de bu sabah Gazipaşa'da bayram namazımızı eda ettikten sonra oradaki yurdumuzda kalan depremzedelerle bayram çorbası içtik. Bayramlaştık, hasret giderdik, sohbet ettik, dertlerini dinledik. Buraya gelmeden önce de yine Kestel Mahallesi'nde yurtta kalan depremzede kardeşlerimize uğradık, onlarla da bayramlaştık. Biraz sonra Manavgat'a gideceğiz. Manavgat'ta da yine kardeşlerimizle buluşacağız. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'daki bayramlaşmalardan sonra akşam tüm milletvekili ve aday arkadaşlarımız olarak gerek Serik'te, gerekse Antalya bölgesindeki yurtlara giderek, depremzede kardeşlerimizle de bayramlaşacağız, kucaklaşacağız."

Çavuşoğlu, her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını belirterek, büyük milletlerin ülkesi için kritik anlarda her zaman ayağa kalktığını dile getirdi.

- "14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta"

Türk milletinin 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda daha önce yaşadıkları badirelerde olduğu gibi ayağa kalktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. 'Bir an önce sandıklar açılsın, oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Giren çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini, Cumhur İttifakı olarak da el birliğiyle, güç birliğiyle Mecliste büyük bir çoğunluk elde edeceklerini kaydetti.

14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Türk dünyasının asrı başlamış olacak ve Türkiye'nin şahlanış dönemi başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız. Milletimizle başaracağız.
Teşkilatlarımızla başaracağız. Cumhur İttifakı'yla başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başaracağız. Ama esas bugün burada bulunan gençlerimiz başta olmak üzere bunu gençlerimiz ve de kadınlarımız başaracak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve bayram tebrikini ileten Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma törenine Togg aracıyla katıldı.

Partideki bayramlaşma programına AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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