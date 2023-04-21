Antalya'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zerdalilik Mahallesi'nde bir adresteki elektrikli motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Motosikleti 6 kişinin çaldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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