Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki bir adreste hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olayını E.A.B'nin gerçekleştiğini tespit etti.

Zanlı E.A.B'nin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda 1 pompalı tüfek, 4 kartuş, çeşitli miktarda uyuşturucu ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlı E.A.B gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, zanlının jandarma bölgesindeki 3 ayrı evde hırsızlık yaptığı belirtildi.

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