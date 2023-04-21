Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Muratpaşa ilçesindeki bir adreste kenevir yetiştirmek için ışıklandırma, damlama ve havalandırma sistemi kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda 7 kilogram esrar, çeşitli miktarda uyuşturucu ve kenevir yetiştirmek amacıyla kurulan düzenek ele geçirildi.

Operasyonda H.G. ve N.G. gözaltına alındı.





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