Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde taksi durağını ziyaret ederek, esnafın bayramını kutladı.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ersoy, Kiriş Taksi Kooperatifine bağlı taksi durağına, makam aracı Togg ile geldi.

Burada taksicilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ersoy, istek ve sorunlarını dinledi.

Yerli ve milli otomobil Togg'a ilgi gösteren taksiciler, Bakan Ersoy'dan yeniden ÖTV'siz araç alımı ile Togg otomobili isteklerini ifade etti.

Kiriş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Halim Altun, Bakan Ersoy'un ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, yerli otomobili çok beğendiklerini ve Togg'u ticari taksilerde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.