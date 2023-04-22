Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katılıyor.

Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel finaller hem de takım finalleri yapıldı.

Makaralı yay erkeklerde, Jozef Bosansky (Slovakya) altın, Sawyer Sullivan (ABD) gümüş, Mohd Juwaidi Mazuki (Malezya) bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Jyothi Surekha Vennam (Hindistan) altın, Sara Lopez (Kolombiya) gümüş, Elisa Roner (İtalya) bronz madalya elde etti.

Makaralı yay erkekler takımda, Danimarka birinci, ABD ikinci, Tayvan üçüncü, kadınlar takımda ise ABD birinci, Kolombiya ikinci, Meksika üçüncü oldu.



Makaralı yay karışık takımda da Hindistan altın, Tayvan gümüş, Malezya bronz madalya aldı.

Organizasyon, yarın yapılacak klasik yay finalleriyle sona erecek.

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