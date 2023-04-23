Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kendi kullandığı Togg ile Demirkapı Tüneli'nden geçti

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile yapımında sona gelinen Demirkapı Tüneli'nden geçiş yaptı.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya ile Konya arasında yapımında sona gelinen ve 4 dakikada İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak olan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nde incelemede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, kendisinin kullandığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile tünelden geçti.

Çavuşoğlu, ardından tünelde çalışan işçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, tünelin yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Togg'un kullanışının da çok rahat olduğunu belirten Çavuşoğlu, otomobili çok beğendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yaz aylarında tünelin iki ucu arasındaki sıcaklık farkının en az 4 derece olduğunu kaydetti.







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