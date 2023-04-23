Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri, klasik yay final atışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katılıyor.

Kupanın son gününde, klasik yay kategorisinde kadınlar ve erkeklerde hem bireysel finaller hem de takım finalleri yapılıyor.

Klasik yay karışık takımda ABD birinci, Tayvan ikinci, İspanya ise üçüncü oldu.

Karışık takımda Mete Gazoz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Türkiye, bronz madalya mücadelesinde İspanya'ya yenilerek dördüncü sırada yer aldı.

Kadınlar takımda Meksika birinciliği, Çin ikinciliği, Fransa üçüncülüğü elde etti. Erkekler takımda ise Çin birinci, Hindistan ikinci, Slovenya üçüncü oldu.



Organizasyon, klasik yay kadınlar ve erkekler bireysel finalleriyle sona erecek.

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