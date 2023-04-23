Elmalı'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elmalı Finike Karayolu Avlan Gölü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.