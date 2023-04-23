Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından otobüs şoförü ve muavinin darbedilmesine ilişkin açıklama:

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ANTALYA (AA) - Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir yolcu otobüsünün şoförü ve muavininin darbedilmesine ilişkin "ırkçı saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, bir yolcu otobüsünün kara yolunda durdurularak "ırkçı saldırı"ya uğradığı yönünde çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Konaklı Mahallesi'nde K.U. ve M.U'nun işlettiği markete gelen otobüs muavini Y.B'nin alışveriş yaptığı sırada satın almak istediği ürünlerin bedelini ödedikten sonra "parayı el çabukluğuyla tezgahın üstünden geri alması" üzerine market sahipleri ile otobüs şoförü Y.B. ve muavin arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafların birbirlerine karşılıklı yumrukla vurmaları suretiyle kasten yaralama olayı gerçekleşmiştir. Müşteki şüpheliler K.U. ve M.U, hayati tehlike arz etmeyecek şekilde hafif yaralanmışlardır. Otobüs şoförü Y.B. ve muavin Y.B, olaya müteakip darp raporu aldıkları, yolda oldukları için ifade veremeyeceklerini beyan etmişler, K.U. ve M.U, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Olay anını gösteren market içerisindeki kamera kayıtları temin edilmiştir. Suça konu eylem adli suç niteliğinde olup ırkçı saldırı yönü bulunmamaktadır. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

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