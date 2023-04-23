Antalya'da midibüs ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya-Kemer kara yolu Küçük Çaltıcak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 EGS 48 plakalı midibüs ile 06 CIS 73 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada midibüste bulunan 25 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.



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