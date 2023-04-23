Alanya'da eğitim kursunda paraşütün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim kursunda yamaç paraşütünün denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eğitim kursu kapsamında pilot Sümeyye A. (26), Gülsüm Çevik (46) ile kontrol eğitim uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek Kleopatra Plajı'ndan denize düştü. Bölgeye yönlendirilen botla denizden çıkarılarak, kıyıya getirilen 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gülsüm Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sümeyye A'nın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü pilot eğitimi (T1) kursunda tandem (ikili) pilotaj öğrencileri Sümeyye A. ile Gülsüm Çevik'in uçuşu esnasında kazanın yaşandığını söyledi.

Uçuşta Sümeyye A'nın pilot ve Çevik'in yolcu olarak bulunduğunu belirten Ulu, "Acil durumların simüle edilmesi esnasında pilot, kontrolünü kaybetmiş ve hızla irtifa kaybedilerek sert bir şekilde denize spiral manevrasıyla düşmüşlerdir." ifadesini kullandı.

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