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Okçulukta Dünya Kupası'nın 1. ayağı Antalya'da sona erdi

AA

Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri, klasik yay final atışlarıyla sona erdi.

Okçulukta Dünya Kupası'nın 1. ayağı Antalya'da sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadeleleri, klasik yay final atışlarıyla sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde, klasik yay kategorisinde bireysel finalleri yapıldı.

Klasik yay erkeklerde Dan Olaru (Moldova) altın, Jean Charles Valladont (Fransa) gümüş, Dhiraj Bommadevara (Hindistan) bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Penny Healey (Birleşik Krallık) altın, Elina Idensen (Almanya) gümüş, Qixuan An (Çin) bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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