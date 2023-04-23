Alanya'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali yapıldı

ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 80'in üzerinde ülkeden misafir olan çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Çocuk Festivali Alanya Belediye Binası arkasında yapıldı.

Doğukan Manço'nun da konser verdiği etkinlikle ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede 127 milletten 54 bin yerleşik yabancının birlikte ve beraberlik içerisinde yaşadığını söyledi.

Alanya'nın huzur ve güven kenti olduğunu belirten Yücel, "23 Nisan Bayramı sevincimize ortak olmak için bu etkinliğimize katılan 80'in üzerinde ülkeden çocuklarla birlikte bu festivalimizi gerçekleştirdik. Tüm çocuklar bu iki gün boyunca kendileri için kurulan oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlendiler." diye konuştu.

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