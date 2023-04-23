Serik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in çelenk sunmasıyla başladı.
Törende çocuklar Asrın Felaketinde depremden zarar gören 11 ildeki öğrenci ve vatandaşları için "Kalbimiz sizinle atıyor" diyerek pankart açtı. Öğrenciler törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.
Buradaki tören ilçedeki okulların öğrencilerinin tören geçişinin ardından sona erdi.
Törene Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.