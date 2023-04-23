Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği

ANTALYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen şenlikle kutlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Geleceğin çocuklara emanet olduğunu belirten Yazıcı, "Şunu biliyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden daha yukarılara taşıyacak. Buna inancımız tam. Dünyaya örnek olacak şekilde Türk devletini yücelteceğiz. Bütün dünyaya adalet getireceğiz. Mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bunu yapmak için sadece inanca ihtiyacımız var. O da bizde var. Damarlarımızdaki asil kan büyük Türk milletinin dünya devletleri içerisinde güçlü, adaletli ve yardımsever olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Temsili Vali Z. Marsel-Z. Denizhan Öner İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Bade Türkmen de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıkları bugün Aspendos’ta bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Yazıcı'ya teşekkür eden Türkmen, "Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız canla başla hazırlanmışlar. Antalya’nın güzel çocukları, siz her güzelliğe ve her kutlamaya layıksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam eden etkinlikte öğrencilerin davul şovu alkış aldı.

Çocukların gösterilerine izleyiciler de cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Etkinlik, şenliğe katılan çocukların fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.

Programa Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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